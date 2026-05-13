Olay, öğleden sonra Sütlüce Mahallesi Neslihan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katındaki dairede gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, eve gelen baba, oğlu Osman Kart’ı (31) odasında hareketsiz yatarken buldu. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesinin ardından adrese polis ve sağlık birimleri sevk edildi.

BELEDİYE TABİBİ "ŞÜPHELİ" DEDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Osman Kart’ın hayatını kaybettiği kesinleşti. Ancak ölüm nedeninin ilk bakışta saptanamaması üzerine bölgeye çağrılan belediye tabibi, ölümü "şüpheli" olarak kayıtlara geçirdi.

OTOPSİ SONUCU BEKLENİYOR

Polis ekiplerinin evde yaptığı delil toplama ve inceleme çalışmalarının ardından Kart’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.