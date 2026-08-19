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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına bir aydan kısa bir süre kala, velilerin en büyük masraf kalemlerinden biri olan okul servis ücretleri belli oldu. İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapılırken, en uzun mesafe ücreti 90 bin liranın üzerine çıktı. Veliler artan maliyetlere tepki gösterirken, servisçiler ise fiyatların düşük kaldığını savunuyor.

REHBER PERSONEL İÇİN YÜZDE 35 EK ÜCRET

Okul alışverişi telaşına başlayan veliler, açıklanan yeni servis tarifeleriyle bir şok daha yaşadı. İstanbul'da uygulanacak yüzde 10'luk zammın yanı sıra, ek maliyetler de faturayı kabartıyor.

İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar'ın yaptığı açıklamaya göre, rehber personel bulundurulması zorunlu olan okullarda mevcut tarifeye yüzde 35 oranında rehber personel ücreti ilave edilecek. Sınar ayrıca, önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yaşanabilecek olası artışlara karşı, yeniden zam talebinde bulunabileceklerinin sinyalini verdi.

"TARİFE DIŞI ÜCRET TALEP EDİLEMEZ"

Açıklanan yeni kurallar, velileri fahiş fiyat uygulamalarına karşı korumayı hedefliyor. Belirlenen kurallara göre servis işletmecileri, sözleşme ve teklif aşaması da dahil olmak üzere, velilerden tarife dışında hiçbir ek ücret talep edemeyecek.

Ödeme kolaylığı konusunda da katı kurallar devrede olacak. Veliler, yıllık veya yarı yıllık servis bedellerini nakit ya da kredi kartı ile taksitlendirerek ödeme hakkına sahip. İşletmeciler, velileri kredi kartında tek çekime veya nakit olarak peşin ödemeye zorlayamayacak.

2025 - 2026 SERVİS ÜCRETLERİ KARŞILAŞTIRMASI

Yapılan zammın ardından, geçtiğimiz yıla kıyasla velilerin cebinden çıkacak tutarlar ciddi oranda arttı. İşte kilometre bazında yeni fiyat tarifesi:

0-1 Kilometre Arası: Geçtiğimiz yıl 23 bin 445 TL olan ücret, bu yıl 39 bin 970 TL'ye yükseldi.

1-3 Kilometre Arası: 2025'te 25 bin 110 TL olan tarife, yeni dönemde 42 bin 804 TL olarak uygulanacak.

En Uzak Mesafeler: Şehir içindeki en uzun mesafelerden olan 21-23 kilometre arası ücret 90 bin 112 TL'ye, 23-25 kilometre arası ise 93 bin 610 TL'ye kadar çıktı.