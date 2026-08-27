İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, kısa adı UKOME olan kurumun son toplantısında yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla megakent genelinde uygulanacak kapsamlı ulaşım ve trafik tedbirleri eylem planını açıkladı.

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul trafiğinde yaşanması muhtemel yoğunluğun en aza indirilmesi, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarının sağlanması ve toplu ulaşım sistemlerinin birbiriyle tam entegre ve koordineli şekilde işletilmesine yönelik tüm hazırlıklar detaylarıyla paylaşıldı.

İLK GÜN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Alınan eylem planı kararları kapsamında, okulların ders başı yapacağı 14 Eylül Pazartesi günü sabah saat 06.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında, bilet entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak. Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte İstanbul genelinde yaklaşık 18 bin okul servis aracının trafiğe çıkması ve bu araçlarla yaklaşık 300 bin öğrencinin taşınması öngörülüyor. Sürücülerin toplu taşımaya yönlendirilmesi amacıyla İETT, metrobüs ve Metro İstanbul bünyesinde 3 bin 665 ilave sefer planlaması yapıldı. Bu dev kapasite artışı sayesinde toplu taşımaya yaklaşık 790 bin 830 yolcunun yönlendirilmesi ve bu sayede kent trafiğinden yaklaşık 674 bin 809 hususi aracın çekilmesi hedefleniyor.

OKUL ÇEVRELERİNDE YOL GÜVENLİĞİ VE ALTYAPI YENİLEMESİ

Öğrencilerin can güvenliğini ve trafik emniyetini artırmak amacıyla okul çevrelerinde kapsamlı yol ve düzenleme çalışmaları hayata geçirilecek. Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yılın ilk ayı olan ocak ayında başlatılan sinyalizasyon bakım, onarım, temizlik ve programlama işlemleri, okullar açılana kadar eksiksiz tamamlanacak. Okul çevrelerindeki yaya geçitlerinin düşey işaretleri ile çizgi bakımları eğitim dönemi başlamadan bitirilmiş olacak. Sürücülerin farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan Ben Duyarlı Sürücüyüm yazılı uyarı levhaları sinyalizasyon direklerine bir hafta süreyle asılacak.

Servis taşımacılığının güvenli ve standartlara uygun gerçekleşmesi için öğrencilerin adres ve iletişim bilgileri okul müdürlüklerinden temin edilecek ve en uygun servis güzergahları belirlenecek. Servis araçları, şoförler ve rehber personelin ilgili mevzuata uygun hareket etmesi sağlanacak. Şoförlerin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dijital doğrulama sistemleri üzerinden anlık kontrol edilecek. Araçlarda kapasite üzerinde öğrenci taşınmasına kesinlikle izin verilmeyecek ve indirme bindirme işlemleri sadece belirlenen güvenli noktalarda yapılacak.

EMNİYET, JANDARMA VE ZABITADAN SAHA OPERASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak adına 808 ayrı noktada 1496 ekip ve 3 bin 151 personel ile sahada olacak. Bu kadroya ilave olarak 569 Çocuk Şube Müdürlüğü ekibi, 47 Mobil Okul Timi ve 331 ekipten oluşan yoğunlaştırılmış bir güvenlik ağı kurulacak. Trafik акışının kritik olduğu 478 noktada ise 309 ekip, 177 motosikletli unsur ve 39 yaya personelden oluşan toplam 866 kişilik özel trafik ekibi görev yapacak.

Olası maddi hasarlı kazalara anında müdahale etmek üzere 33 çekici hazır bekletilecek, kritik kavşaklarda 10 ekip ve okul çevrelerinde 100 Yunus ekibi devriye gezecek. İl Jandarma Komutanlığı da kendi sorumluluk sahasındaki okullarda trafik ve asayiş tedbirlerini üstlenecek, servis araçları ve sürücüleri sıkı denetimden geçirilecek. İBB Zabıta Daire Başkanlığı ise 111 ekipten oluşan 231 personeliyle okullarda görev alacak, yoğun kavşaklarda 8 zabıta çekicisi konumlandırılacak.

ŞANTİYELERE BİR HAFTA MOLA VE GECE VARDİYASI AYARI

Trafik akışını olumsuz etkilememek adına yol bakım ve altyapı çalışmalarına okulların açıldığı ilk hafta boyunca ara verilecek. Şantiyelerdeki mevcut çalışmalar okul açılışı öncesinde hızla tamamlanarak yoldaki engelleyici malzemeler kaldırılacak. Devam etmesi zorunlu olan altyapı projeleri ise gece saat 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında yürütülecek. Acil müdahaleler için 7 gün 24 saat esasına göre nöbetçi ekipler teyakkuzda tutulacak. İBB ve ilgili eğitim kurumlarının temsilcileri Ulaşım Yönetim Merkezi ile Afet Koordinasyon Merkezi bünyesinde saat 07.00 itibarıyla bir araya gelerek üç gün boyunca trafiği canlı kameralarla izleyecek ve tıkanıklıklara anında müdahale edecek.

UKOME toplantısında ayrıca kent içi diğer ulaşım maddeleri de görüşüldü. Adalar ilçesinde kullanılan elektrikli araçların 30 Temmuz tarihinde dolan tescil süresinin 30 Eylül 2027 tarihine kadar uzatılması teklifi masaya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, yaklaşık 6 yıldır süregelen tescil uzatma işlemlerinin artık sonlandırılması gerektiğini belirterek tescil süresinin uzatılmaması yönünde görüş bildirdi. Yapılan oylama sonucunda 60 elektrikli aracın tescil uzatımı teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan personele İBB Personel Kart verilmesi ve bu kapsamda düzenleme yapılmasına ilişkin teklif ise oy birliğiyle kabul edildi.