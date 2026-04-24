İstanbul’da sabahın erken saatlerinde başlayan teknik aksaklıklar ve sefer düzensizliği, ana arterlerde büyük bir izdihama dönüştü. Özellikle Beylikdüzü, Avcılar ve Cevizlibağ gibi kritik aktarma noktalarında peronlar hınca hınç dolarken, ulaşım durma noktasına geldi.

"DOLU" İDDİASI TANSİYONU FIRLATTI

Dakikalarca duraklarda bekleyen vatandaşlar, boş araç gelmemesi ve mevcut araçların dolu olduğu gerekçesiyle duraklarda durmadan geçmesi üzerine tepki gösterdi. Mağduriyetin artmasıyla birlikte Beylikdüzü mevkisinde gerilim zirve yaptı.

METROBÜSLERİN ÖNÜNDE "İNSAN BARİKATI"

Ulaşım haklarının engellendiğini savunan bir grup vatandaş, perona yanaşan metrobüslerin önüne atlayarak "insan barikatı" kurdu. Araçların geçişine izin vermeyen yolcular ile onları engellemeye çalışan güvenlik görevlileri ve saha personeli arasında sert tartışmalar yaşandı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK VE PERSONELLE SERT TARTIŞMA

İşine ve okuluna geç kalan yüzlerce İstanbullu, peronlarda sloganlar atarak duruma isyan etti. Güvenlik görevlilerinin yolu açma çabaları yetersiz kalırken, vatandaşlar "Düzgün sefer istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Olay yerine ek ekiplerin sevk edildiği ve hattaki yoğunluğu eritmek için ek seferlerin koordine edilmeye çalışıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, duraklardaki bekleyiş ve gerginlik yer yer devam ediyor.