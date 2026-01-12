Meteoroloji yaptığı uyarıda İstanbul’da pazartesi ve salı günleri kar yağışının etkili olacağını belirtti. AKOM ise İstanbul’da kar yağışının bugün sabah 06.00’dan itibaren etkili olacağını vurgulayarak yağışın kent genelinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

Öte yandan İstanbul Valiliği dün aldığı kararla beklenen kar yağışı nedeniyle okulları tatil etti.

Gelen son görüntülere göre İstanbul’da beklenen kar yağışı yüzünü gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışının başladığı öğrenildi. Kar yağışının Çamlıca Tepesi ve Taksim’de başladığı görüldü.