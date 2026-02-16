Gazeteci Barış Terkoğlu, İstanbul’un Fatih ilçesindeki camide yaşananları gözler önüne serdi. Terkoğlu, Fatih’teki bir imamın, 2014 yılında temizlik görevlisi olduğunu, sonra 2 aylığına bir yerde imam olarak göründüğünü, ardından müftülükte veri hazırlama uzmanı olduğunu açıkladı.

'PARA TOPLANACAĞI ZAMAN CAMİ ÖNÜNE OĞLU İLE GELİYOR'

Terkoğlu, imamın, veri hazırlama uzmanı olduğu zaman camilerin kasalarını, bütün yetkilerini kontrol ettiğini belirterek, para toplanacağı zaman imamın oğluyla birlikte cami önüne geldiğini ifade etti.

Cemaatin yaşanan duruma isyan ettiğini ifade eden Terkoğlu, “İstanbul Müftülüğü’ne 21 Ekim’de toplu imzaya açtıkları bir dilekçe verilmiş. Bugüne kadar bir örneğini görmediğim dilekçede 10 maddede rahatsızlıklar yazılmış.

'CEMAAT YAŞANAN DURUMA İSYAN ETTİ'

“Yetkisiz kişilere vaaz verdirmek”, “cemaate karşı kaba, sert ve ayrılık körükleyici şekilde davranmak ve konuşmak”,“caminin eşyalarına zarar vermek”, “görevine geç gelip erken ayrılmak” gibi bir dizi itham var. İmamın yerinin değiştirilmesi talebinin ardından dilekçe şöyle bitiyor: “Camimizin tekrar huzura, birliğe ve güven ortamına kavuşması amacıyla yerine uygun bir din görevlisinin atanmasını, eksik imam ve müezzin kadrolarının da verilmesini istiyoruz” sözlerini sarf etti.

“Şimdi arkadaşlar bu işlerde neden bir şey yapılamıyor biliyor musunuz?” sorusunu soran Terkoğlu, “Çünkü Fatih’te en önemli en iyi örgütlenmiş tarikat İsmail Ağa tarikatı. Biliyorsunuz burada iç çatışma yaşandı. Hatta Cübbeli Ahmet beni aforoz ettiler diye ortaya çıktı. İsmail Ağa vakıf çevresinde örgütlenmiş, Diyanet’te bunlara yakın duruyor” dedi.