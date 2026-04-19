İstanbul’da güvenlik güçlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yüklü miktarda kokain ele geçirildi. Yetkililer, Panama bandıralı bir gemide yapılan aramada 106 kilogram kokain bulunduğunu duyurdu.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğünü belirtti. Çalışmaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın da destek verdiği bildirildi.

Yetkililer, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira olduğunu ifade etti. Maddenin dağıtıma çıkmadan önce engellendiği kaydedildi.

“ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK”

Bakan Gürlek açıklamasında, uyuşturucu kaçakçılarına karşı sıfır tolerans politikası uygulandığını belirterek, sokakların uyuşturucudan temizlenmesi ve suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Operasyonda görev alan tüm kurumlara teşekkür eden Gürlek, uyuşturucu ticaretine karşı mücadelenin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.