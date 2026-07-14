İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Çarşamba günü 03.00-15.00 arasında kapalı olacak güzergahlar şöyle:
Beşiktaş ilçesinde
• Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım
• Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım
• Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım
• Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım
• Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde;
• D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii
• D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii
Üsküdar İlçesinde;
• Beylerbeyi Köprü Katılım
• Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım
• Altunizade Kavşak
• Tophaneli Caddesi Köprü Katılım