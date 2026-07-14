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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Çarşamba günü 03.00-15.00 arasında kapalı olacak güzergahlar şöyle:

Beşiktaş ilçesinde

• Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi Köprü Katılım

• Sait Çiftçi Varyant Üstü Köprü Katılım

• Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 Güney Katılım

• Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım

• Barbaros Bulvarından Sarıyer İstikametine D-100 Kuzeye Katılım

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde;

• D-100 Güney Yol Beşiktaş Sarıyer Ayrımları Mevkii

• D-100 Kuzey Yol Ümraniye Altunizade Ayrımları Mevkii

Üsküdar İlçesinde;

• Beylerbeyi Köprü Katılım

• Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Katılım

• Altunizade Kavşak

• Tophaneli Caddesi Köprü Katılım