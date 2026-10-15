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Kaynak: AA

İstanbul’da yağışlı havanın etkisini göstermesiyle birlikte kentin su rezervlerinde yükseliş yaşandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) açıkladığı verilere göre, önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve dün şiddetini artıran yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı bir günde yüzde 7,16 arttı. Böylece kent genelindeki ortalama doluluk yüzde 45,22 olarak kayıtlara geçti.

ELMALI BARAJI TAMAMEN DOLDU

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar arasında doluluk oranının en yüksek olduğu kaynak Elmalı oldu. Elmalı Barajı’nda su seviyesi yüzde 100’e ulaşırken, Istrancalar Barajı’nda yüzde 84,2 doluluk ölçüldü.

Alibey Barajı’nda doluluk yüzde 68,13, Darlık Barajı’nda yüzde 67,74, Ömerli Barajı’nda yüzde 62,17 olarak belirlendi. Terkos Barajı’nda yüzde 34,64, Büyükçekmece Barajı’nda yüzde 29,02 ve Sazlıdere Barajı’nda yüzde 27,47 doluluk kaydedildi.

Doluluk oranının en düşük olduğu barajlar ise yüzde 3,41 ile Pabuçdere ve yüzde 8,28 ile Kazandere oldu.

İSTANBUL’A YIL BOYUNCA 908 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA SU VERİLDİ

İSKİ’nin paylaştığı istatistiklere göre, yıl içerisinde Melen ve Yeşilçay kaynaklarından İstanbul’a toplam 567,87 milyon metreküp su sağlandı. Bu miktarın 447,81 milyon metreküpü Melen’den, 120,06 milyon metreküpü ise Yeşilçay’dan alındı.

İçme suyu arıtma tesisleri aracılığıyla kente ulaştırılan su miktarı yıl genelinde 908 milyon 6 bin metreküp olarak hesaplandı. Aynı dönemde baraj havzalarına düşen yağış miktarı metrekare başına 837,7 kilogram oldu.

Baraj ve göletlerin toplam su depolama kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp olarak açıklanırken, mevcut su rezervi 392,45 milyon metreküp seviyesinde ölçüldü. İstanbul’da bir günde tüketilen su miktarı ise dün itibarıyla 2 milyon 93 bin metreküp olarak belirlendi.

İSTANBUL BARAJLARINDA GEÇMİŞ YILLARIN DOLULUK VERİLERİ

İSKİ’nin 15 Ekim tarihlerini esas alan istatistikleri, barajlardaki doluluk oranlarının son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini gösterdi.

Verilere göre, 2016’da yüzde 41,88 olan doluluk oranı, 2017’de yüzde 53,17’ye, 2018’de ise yüzde 53,95’e çıktı. 2019’da yüzde 45,86 olarak ölçülen oran, 2020’de yüzde 33,21’e geriledi. 2021’de yüzde 47,7, 2022’de yüzde 44,56 seviyesinde kaydedilen doluluk, 2023’te yüzde 21,69’a kadar düştü.

Barajlardaki ortalama doluluk oranı 2024’te yüzde 34,74, 2025’te yüzde 24,96 olarak ölçüldü. 15 Ekim 2026 itibarıyla yüzde 45,22’ye ulaşan oran, açıklanan son 10 yıllık verilerde 2017 ve 2018 yıllarındaki seviyelerin altında kaldı.