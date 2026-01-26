19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyon kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) bu yıl 20 bin emekliye pazar desteği vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından İmamoğlu’nun açıklaması paylaşıldı. İBB tarafından 20 bin emekliye yıllık 10 bin lira pazar desteği verileceğini, başvuruların başladığı aktarıldı.

'PAZAR DESTEĞİMİZ İÇİN BAŞVURULARINIZI BEKLİYORUZ'

30 bin TL açlık sınırına mahkum edilen İstanbul'daki emeklilere ise bu destek bir nebzede olsa ilaç etkisi yaratacak.

Bugüne kadar 10 bin 76 emekliye toplam 100 milyon 760 bin lira destek verdiklerini belirten İmamoğlu, “23 yılda emeklilerimizi bu noktaya getirenler utansın. Biz emeklilerimizin yanındayız. Başlarını öne eğdirmeyeceğiz. Pazar desteğimiz için başvurularınızı bekliyoruz” dedi.