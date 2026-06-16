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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ailelerin, doğaseverlerin ve macera tutkunlarının yeni gözdesi haline gelen Saros Körfezi, coğrafi konumu ve ekolojik yapısıyla büyük bir turizm potansiyeli barındırıyor. Edirne’nin Keşan ve Enez ilçeleri ile Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi kıyıları arasında konumlanan körfezin cazibesi her geçen yıl daha da artıyor.

Bölgenin sürdürülebilir turizm anlayışıyla gelişmesinin önemine değinen Bülent Bacıoğlu, çevre temizliği ve doğal alanların korunmasına yönelik çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirterek Saros'un bilinmeyen yönlerini paylaştı.

AKINTILARIN YARATTIĞI MUCİZE: TERTEMİZ BİR DENİZ

Saros Körfezi’ni Akdeniz ve Ege’deki diğer popüler kıyılardan ayıran en büyük özellik, sahip olduğu güçlü akıntı sistemi. Yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki körfez, bu doğal mekanizma sayesinde sanayileşmenin ve insan faktörünün getirdiği kirliliği kendi kendine bertaraf edebiliyor. Bacıoğlu, bu yapısıyla Saros’un dünyanın kendi kendini temizleyebilen sayılı deniz alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, bölgenin doğal yapısını büyük ölçüde koruyan nadir yerlerden biri olduğunun altını çizdi.

"YALNIZCA DENİZ DEĞİL, TAM BİR SPOR VE MACERA MERKEZİ"

Saros Körfezi'nin sadece güneş ve kum tatiliyle sınırlı kalmadığını belirten Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, bölgenin sunduğu aktivite çeşitliliğini şu sözlerle anlattı:

"Bölgede doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, kano etkinlikleri, sportif balıkçılık ve dalış gibi birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Özellikle su altı zenginlikleriyle dikkati çeken Saros, dalış turizmi açısından Türkiye'nin öne çıkan destinasyonları arasında yer alıyor. Tatilciler burada hem doğayla iç içe vakit geçirebiliyor hem de farklı turizm deneyimleri yaşayabiliyor."

Bölgenin ulaşım avantajına da değinen Bacıoğlu; İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Balkan ülkelerine olan yakınlığın büyük bir fırsat olduğunu, özellikle sakin ve huzurlu bir ortam arayan ailelerin bu yüzden Saros’u tercih ettiğini söyledi.

BALKANLARIN YENİ GÖZDESİ: GASTRONOMİ VE YATIRIMLAR ARTIYOR

Körfez genelinde her bütçeye uygun seçeneklerin yer aldığını ifade eden Bacıoğlu, son yıllarda çadır ve karavan turizmine olan talebin artmasıyla alternatif turizm alanlarının da çeşitlendiğini belirtti. Saros'un gelecekte sınır komşularından daha çok ilgi göreceğine inandıklarını belirterek şu çağrıda bulundu:

"Ülkemizin çok fazla bilinmeyen ancak ulaşımı son derece kolay olan bu güzel köşesini daha fazla kişinin keşfetmesini istiyoruz. Saros Körfezi'ndeki konaklama ve gastronomi tesislerinin sunduğu imkanlar her geçen yıl gelişiyor. Gastronomi alanında hizmet veren işletmelerin çeşitlenmesi ve nitelikli konaklama tesislerinin sayısının artması bölgenin cazibesini daha da yükseltecektir. Yaz sezonunda ziyaretçilerin hem bölgenin doğal güzelliklerini görmelerini hem de yerel lezzetleri deneyimlemelerini tavsiye ediyoruz."

Dalış Tutkunlarının Yeni Rotası Saros Körfezi, zengin su altı florası ve faunasıyla Türkiye’deki profesyonel ve amatör dalgıçların bir numaralı adreslerinden biri haline geldi. Akıntıların sağladığı berraklık, su altı görüş mesafesini artırarak deniz yaşamını gözlemlemek isteyenlere eşsiz bir görsel şölen sunuyor.