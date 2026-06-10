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Kocaeli / Nilay Kurt / Yeniçağ



Dün Saat 15.30 civarında Kocaeli Körfez ilçesi Atalar mahallesinde bulunan kahvehanede oyun oynayan iki kişi arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma sonuncunda M.P. adlı vatandaş koltuk altından bıçaklanarak yaralandığının bilgisine ulaşıldı.

Olay yerine çok sayıda emniyet güçleri ve sağlık ekip ekipleri yönlendirildi.

Yaralıya İlk müdahale olay yerine çok yakın olan Atalar mahallesi sağlık ocağı tarafından yapıldı. Bıçaklanan vatandaşın tedavi için çevre hastanelere sevk edildiği bilgisine ulaşıldı.