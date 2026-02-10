Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bu haftaki son değerlendirmelerinde Türkiye genelinde yağışlı sistem gösteriliyor. Batı bölgelerinin kıyı kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nde yağışlı hava bu hafta Perşembe ile Cuma günü bekleniyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

Kış ayında ise istenen kar yağışını alamayan İstanbul’da beklenen ‘dördüncü kar’ yağışına dair Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. 16-18 Şubat tarihleri arasında batı bölgelerine yeni bir soğuk hava dalgasının gireceğini söyleyen Şen, İstanbul’daki kar ihtimalinin şu an için zayıf göründüğünü açıkladı.

Kar yağışı için sıcaklık değerlerinin kritik sınırda olduğunun altını çizen Şen, İstanbul için şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklıklar 5 derecenin altına düşerse kar yağışı mümkün olabilir; aksi takdirde yağışlar karla karışık yağmur şeklinde görülecek. Önümüzdeki hafta gelecek olan sistemi yakından takip edeceğiz."