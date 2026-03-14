İstanbul Şişli’de bulunan bir restoranda yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma olmadı. Yangın sonrası iş yerinde maddi hasar olduğu belirlendi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Şişli Raşit Rıza Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir pizza restoranda elektrik kontağı kaynaklı yangın oldu.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan, aynı iş yerinde son bir hafta içinde üçüncü kez yangın çıktığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.