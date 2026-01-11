İstanbul’da film ve dizi çekimleri artık çok daha planlı, düzenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin koordinasyonunda hazırlanan yeni Film Çekimi Uygulama Esasları yürürlüğe girdi. Bu düzenleme sayesinde İstanbullular, günlük hayatlarının en az düzeyde etkileneceği ve önceden haberdar edilecekleri bir sisteme kavuşuyor.

Trafik yoğunluğu ve nüfus kalabalığı göz önünde bulundurularak İstanbul üç ana çekim bölgesine ayrıldı. Kamuya açık alanlarda yapılacak her çekim için en az yedi gün öncesinden ilgili mülki idare amirliğine izin başvurusu yapılması zorunlu hale geldi.

Bu yeni esaslar, İstanbul’u Türkiye’nin ve dünyanın en değerli açık hava çekim platolarından biri olarak korurken, kent yaşamını da gözetmeyi amaçlıyor. Hem yerli hem yabancı yapım ekipleri, net kurallar, sadeleştirilmiş prosedürler ve öngörülebilir süreçler sayesinde işlerini çok daha rahat ve profesyonel biçimde yürütebilecek.

ŞEHİR 3 BÖLGEYE AYRILDI

Birinci bölgede (en yoğun alanlar) en fazla yedi büyük araç kullanılabilecek; kışın gece yarısına, yazın ise sabaha karşı 01.00’e kadar çekim yapılabilecek. İkinci bölgede bu sayı on bire çıkarken, çalışma saatleri aynı kalıyor. Üçüncü bölgede ise araç sayısı sınırsız, saatler daha esnek. Ayrıca özel gece çekim bölgeleri sayesinde 23.00–06.00 arası çalışma imkânı sağlanıyor. Aynı gün farklı setler arasında en az bir kilometre mesafe şartı getirildi.

BAŞVURU İÇİN 7 GÜN KURALI

Kamuya açık alanlarda çekim yapacak ekiplerin, çekimden en az yedi gün önce bildirim ve izin başvurusu yapması gerekiyor. Trafik akışını etkileyecek veya yol kapatma gerektiren projelerde ise aynı süre içinde kaymakamlık ve belediyeye de başvuru zorunlu.

MALİYETLERİ DÜŞÜREN KOLAYLIKLAR

Yeni sistem, yapım maliyetlerini azaltacak önemli teşvikler de içeriyor. Bakanlık destekli projeler ile sahada üç veya daha az büyük araç kullanan yapımlar ücretin sadece dörtte birini ödüyor. Eldeki ekipmanla yapılan ve kamu alanını kapatmayan çekimlerden ise hiç ücret alınmıyor.

Çevre ve kent kültürüne duyarlılık da ön planda. Çekimden 24 saat önce mahalle sakinleri bilgilendirilecek, tek kullanımlık plastik kullanımı yasaklanacak, atıklar kurallara uygun toplanacak ve tarihi dokuya zarar verilmemesi için azami özen gösterilecek.

DENETİM VE KOORDİNASYON GÜÇLENİYOR

Her ilçede kaymakamlık başkanlığında, büyükşehir ve ilçe belediyesi ile ilgili kurum temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik İlçe Çekim Koordinasyon Birimleri kuruluyor. Böylece süreçler daha etkin ve uyumlu yürütülecek.Tüm detaylara İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği’nin resmi internet sitelerinden ulaşılabilir.