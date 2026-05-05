İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir suç ağına ulaştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yurt içinden ve yurt dışından temin edilen araçların yasa dışı şekilde dönüştürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin, kaza, yangın ve deprem gibi nedenlerle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların motor ve şasi bilgilerini başka araçlara uyarladığı tespit edildi. Bu yöntemle “change” işlemi yapılan araçların üçüncü kişilere satılarak haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere

Samsun ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında toplam 16 şüpheli gözaltına alındı.

28 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda “change” işlemi uygulandığı belirlenen 28 araç ele geçirilerek incelemeye alındı. Araçların motor ve şasi numaralarının değiştirildiği tespit edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.