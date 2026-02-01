İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), 31 Ocak ile 4 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı. Marmara Bölgesi genelinde etkili olması beklenen fırtına ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Raporda, hava sıcaklıklarının, 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla hissedilir derecede azalarak 5°C’nin altına düşmesi ön görülüyor. Pazartesi günü termometrelerin en düşük 1°C, en yüksek 5°C; salı günü ise en düşük 1°C, en yüksek 4°C seviyelerini gösterecek.

Marmara Bölgesi genelinde bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yeni sistemin önümüzdeki Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İlk olarak bölgede sağanak yağışların yanı sıra yer yer fırtına ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.

AKOM’DAN KAR UYARISI

Pazartesi günü günün ağarması ile birlikte bölgeye giriş yapacak olan soğuk hava dalgasının etkisiyle yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kara dönüşmesi bekleniyor. AKOM tarafından paylaşılan rapora göre; İstanbul’un batı yakasında yer alan; Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir gibi bölgelerde yağışların görülmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ BAŞKA

Ancak bugün Meteoroloji ise kar yağışına dair yarınki hava raporunda; Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Ardahan, Iğdır, Kars, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van ve Ağrı da kar yağışları görülecek. İstanbul için ise çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.