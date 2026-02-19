Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek 11 Şubat'ta Adalet Bakanlığı'na atandı. Akın Gürlek'in yerine gelen isim belli oldu.

Gürlek'in yerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

FATİH DÖNMEZ KİMDİR?

Fatih Dönmez, kariyerine Ankara'da savcı adayı olarak başladı.

Erdek, Silvan ve İstanbul Anadolu'da savcılık yaptı.

İstanbul Anadolu Başsavcı Vekili olarak uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede rol aldı.

2025'te İstanbul Anadolu Başsavcısı, 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

DİĞER ATAMALAR

HSK kararları kapsamında yapılan diğer görevlendirmeler şöyle:

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine görevlendirildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Barış Kurt, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.