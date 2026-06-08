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Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Üsküdar Kuzguncuk Sahili açıklarında meydana geldi. Deniz yüzeyinde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

DALGIÇLAR VE BOTLAR DEVREDE

İhbarın yapıldığı koordinatlarda yoğunlaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri; hem deniz yüzeyinden botlarla hem de su altından uzman dalgıç personeller vasıtasıyla arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Boğaz trafiğini de aksatmayacak şekilde yürütülen çalışmalarda, kayıp şahsa ait henüz somut bir bulguya rastlanamazken, ekiplerin bölgedeki arama mesaisi devam ediyor.