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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ, yaz sezonuna özel hazırladığı "İstanbul Arası" etkinlik serisini 14 Ağustos'ta başlatıyor. Kabataş İskelesi'nden hareket edecek vapurda gerçekleştirilecek program, katılımcılara Boğaz'da sanat ve kültür dolu bir deneyim sunacak.

MÜZİK, TİYATRO VE REHBERLİ ANLATIM BİR ARADA

Etkinlik kapsamında yolcular vapura canlı müzik eşliğinde binecek. Yolculuk boyunca Monologlar Müzesi'nin tiyatro performansları sahnelenecek, ayrıca "Boğaz'ın Saklı Hikayeleri" başlıklı rehberli anlatımla İstanbul'un bilinmeyen yönleri katılımcılarla paylaşılacak.

Program, Boğaz üzerinde gerçekleştirilecek konserle tamamlanacak.

İLK KONUK AYHAN SİCİMOĞLU

Serinin açılış etkinliğinde Ayhan Sicimoğlu & Harikalar Bandosu sahne alacak. İlerleyen tarihlerde ise Jakuzi on Piano, Dilek Türkan ve Büyük Ev Ablukada da "İstanbul Arası" kapsamında müzikseverlerle buluşacak.

Sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek etkinliğin biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu.