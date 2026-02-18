Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 4. çeyrek (ekim, kasım, aralık) dönemine ait Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları bugün paylaştı. TÜİK verileri buzdağının görüneni olsa da aslında görünmeyen yüzünü ise DİSK-AR ortaya çıkardı.

BUZDAĞININ GÖRÜNENİ

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistik verilerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarındaki verilere göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azalarak 2 milyon 913 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık azalış sonrası yüzde 8,2 seviyesinde kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,7, kadınlarda yüzde 11,1 olarak öngörüldü.

GÖRÜNMEYENLERİ

TÜİK tarafından verilen verilerin doğruluğu ise bir süredir tartışılıyor. Bu konuda Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) kendi ölçüm birimi olan Kayıtlı ve Tam Zamanlı İstihdam (KATİ) hesaplaması ile buzdağının görünmeyen yüzünü ortaya çıkarıyor. DİSK-AR işsizlik ve istihdamın görünümü (2025 4. Çeyrek) raporunu yayımladı.

KATİ’de yer alan bilgiler ise acı tabloyu ortaya çıkarıyor. Çalışabilir 66,6 milyon kişinin sadece 22,9 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer aldığı hesaplamada ortaya çıktı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 834 bin oldu.

2025 3. çeyreğinde resmi istihdam oranı yüzde 49 iken kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) oranı yüzde 34,3’te kaldığı görüldü. Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 38,7 olurken, AKP döneminde gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranını 10 puan arttı.

Gençlerde geniş tanımlı işsizlik ortalama yüzde 36 iken genç kadınlarda yüzde 45,8 olarak belirtildi.