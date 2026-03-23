İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Misgav Am yerleşiminden Ofer Moskovitz (60) ailesine, Moskovitz’in ordunun topçu ateşi sonucu öldüğü bildirildi.

Yapılan askeri soruşturmada, Moskovitz’in yanlışlıkla Lübnan’ın güneyi yerine kendi yerleşim alanının hedef alınması sonucu yaşamını yitirdiği doğrulandı.

YANLIŞLIKLA HEDEF ALINAN YERLEŞİM

İsrail basını, Misgav Am’a düzenlenen tanksavar füze saldırısında iki aracın isabet aldığını aktarmış, Kızıl Davut Yıldızı acil yardım servisi de doğrudan isabet alan araçta bir kişinin öldüğünü açıklamıştı.

HİZBULLAH İDDİASI VE SORUŞTURMA

İsrail ordusu, Hizbullah’ın bölgeye roket saldırısı düzenlediği iddialarının ardından Moskovitz’in topçu ateşiyle ölmüş olabileceğini araştırmaya başlamıştı. Soruşturmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.