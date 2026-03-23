İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İngiltere’nin ortak kullanımındaki Diego Garcia Üssü’ne yönelik füze saldırısı düzenlendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yetkililer, uluslararası basında yer alan haberleri yalanlayarak, İran’ın böyle bir saldırı gerçekleştirmediğini ve iddiaların bölgedeki gerilimi artırmaya yönelik olduğunu savundu. Açıklamada, söz konusu iddialar “İsrail’in sahte bayrak operasyonu” olarak tanımlandı.

İRAN MİSİLLEME UYARILARINI YİNELEDİ

Söz konusu gelişme, İran’ın füze menziline ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bazı uzman kuruluşlar Tahran’ın 4 bin kilometreye ulaşabilen operasyonel füzelere sahip olabileceğini öne sürerken, İran yönetimi bu kapasiteye ilişkin iddiaları reddediyor. Tahran ayrıca, ABD’nin bölgedeki müttefik ülkelerdeki askeri varlığını kullanarak kendisine yönelik bir saldırı düzenlemesi halinde karşılık vereceği uyarısını yineledi.

NATO DA TEYİT EDEMEDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, CBS News kanalında yayınlanan "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Diego Garcia Üssü'ne ateşlenen füzelerin "İran'a ait balistik füzeler olduğu" yönündeki İsrail'in değerlendirmesini "teyit edemeyeceklerini" belirtti.

Diego Garcia'ya İran tarafından balistik füze fırlatıldığına dair İsrail'in değerlendirmelerinin sorulması üzerine Rutte, "Bunu şu anda teyit edemiyoruz, bu yüzden konuyu araştırıyoruz. Eğer bu doğruysa, Başkan Trump'ın burada yaptığı şeyin, İran'ın balistik füze ve nükleer yeteneklerini ortadan kaldırmanın ne kadar önemli olduğunun bir başka kanıtı olur." dedi.

NE OLMUŞTU?

The Wall Street Journal gazetesinin 21 Mart'ta ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın, İngiltere'ye ait Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'ya iki orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hiçbirinin üsse isabet etmediği iddiasına yer verilmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'ın Diego Garcia'daki İngiltere üssünü hedef almak için "4 bin kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze" kullandığını ve bu füzelerin İsrail'i değil, Londra, Paris ve Berlin gibi Avrupa başkentlerini hedef aldığını iddia etmişti.

BBC'ye konuşan ismi açıklanmayan İngiliz yetkililer de Amerikan medyasında yer alan iddiaları doğrulayarak, İran'ın Hint Okyanusu'ndaki İngiliz üssünü iki balistik füzeyle hedef aldığını ifade etmişti.

Diğer yandan İngiltere Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Steve Reed de İsrail'in, İran'ın elinde Londra, Paris ve Berlin'i vurabilecek balistik füzeler bulunduğu yönünde yaptığı açıklamalara ilişkin, "İran'ın İngiltere'yi hedef aldığına, hatta isteseler dahi bunu yapabileceklerine dair somut bir değerlendirmemiz yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.