Bölgedeki gerilimin tırmanması, küresel enerji hattının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğini etkiledi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının ardından tanker geçişleri askıya alındı.

GEÇİCİ AÇILIŞ SONRASI YENİDEN KAPANMA

Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından açılması planlanan boğazın yeniden kapatıldığını aktardı.

Haberde, sabah saatlerinde iki petrol tankerinin İran’ın izniyle güvenli şekilde geçiş yaptığı, ancak son gelişmeler üzerine trafiğin tekrar durdurulduğu belirtildi.

SALDIRILAR GENİŞ ALANA YAYILDI

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayıldığı bildirildi.

Başkent Beyrut’un güney mahalleleri başta olmak üzere ülkenin güneyi ve Bekaa Vadisi hedef alınan bölgeler arasında yer aldı.

İsrail ordusunun, öğle saatlerinde ön uyarı yapmadan Beyrut ile doğu ve güney kesimlere eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, gün içinde düzenlenen saldırılarda 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırıların, 2 Mart’tan bu yana kaydedilen en şiddetli operasyonlar arasında olduğu belirtilirken, bölgedeki gelişmelerin enerji güvenliği ve uluslararası ticaret açısından yakından takip edildiği kaydedildi.

TRUMP: ATEŞKES LÜBNAN'I KAPSAMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-ABD ve İran arasında varılan iki haftalık ateşkese ilişkin açıklama yaptı. ABD merkezli PBS News'e konuşan Trump, İran ile varılan ateşkese Lübnan'ı kapsamadığını söyledi.

Konuya ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, "Evet, anlaşamaya dahil değiller. Hizbullah nedeniyle anlaşmaya dahil değiller, onlar bunun bir parçası değildi. Bunun da çaresine bakılacak" dedi.