Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan'da yerleşim alanlarına yönelik saldırılarla ilgili bilgi verildi.

İsrail ordusunun Sayda kentine bağlı Ensariye beldesinde düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin öldüğü aktarılan haberde, İsrail'in güneydeki Sur kentine bağlı el-Kleyle beldesini de havadan bombaladığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren güneydeki Bint Cübeyl bölgesini obüs toplarıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hanin beldesinde de İsrail ordusu tarafından bazı evlerin patlayıcılarla havaya uçurulduğu, İsrail savaş uçaklarının da el-Mecadil beldisini bombaladığı ifade edildi.

İSRAİL ORDUSU: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE KARADAN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 91. Tümen bünyesindeki askeri birliklerin Lübnan'ın güneyinde "ileri savunma hattını güçlendirmek için karadan saldırılara" devam ettiğini belirtti.

Kara saldırıları sırasında Hizbullah'a ait bazı silah ve mühimmatları ele geçirdiklerini öne süren Adraee, Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah unsurları tarafından kullanılan bazı evlerin" hava destekli saldırılarla hedef alındığını iddia etti.