İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda bir polis aracını hedef aldığı saldırıda, biri çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgide; İsrail askerleri, Gazze kentinde bir polis aracını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre biri çocuk, 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları Şifa ve Ehli Baptist hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların sayısına ve durumlarına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.