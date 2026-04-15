Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayına ilişkin Tarım Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Tarım ürünleri üretici fiyatları Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Üretici maliyetlerindeki yükseliş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,09, on iki aylık ortalamalar bazında ise yüzde 39,25 olarak hesaplandı.

TEK YILLIK ÜRÜNLERDE ÇİFT HANELİ ARTIŞ

Sektörel bazda incelendiğinde, Mart ayında tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetler grubunda yüzde 4,06, ormancılık ürünlerinde ise yüzde 1,79 oranında fiyat artışı yaşandı. Buna karşın balıkçılık ve su ürünleri grubunda yüzde 0,10’luk sınırlı bir gerileme kaydedildi. Ana gruplar içerisinde ise en dikkat çekici değişim, aylık yüzde 12,21 artış gösteren tek yıllık bitkisel ürünlerde görüldü.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE TEZAT GELİŞME

Mart ayı verileri, bitkisel üretim grupları arasında keskin bir ayrışmayı ortaya koydu. Uzun ömürlü olmayan (tek yıllık) ürünlerdeki güçlü yükselişe karşın, çok yıllık bitkisel ürünlerin fiyatları aylık bazda yüzde 7,34 oranında azaldı. Hayvancılık tarafında ise yukarı yönlü seyir devam etti. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubu ayı yüzde 3,30’luk artışla tamamladı.