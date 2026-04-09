İçinden geçtiğimiz süreçte İsrail’in Lübnan’a saldırmasının müzakereler için bir dönüm noktası olduğunu kaydeden İran uzmanı stratejist Arif Keskin, “İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısı müzakere masası kurulduğunda zor geçmesi beklenen müzakereleri daha da zorlaştırdı. İran ve ABD arasındaki müzakerelerde öyle anlaşılıyor ki, tüm zorluklara rağmen bir noktaya gelinse bile İsrail’in evet demediği bir anlaşmanın hayata geçemeyeceği bir kez daha ortaya çıkmış oldu” dedi.

ABD-İsrail ile İran arasında süren savaşta gelinen noktada tarafların hem kendilerinin, hem de birbirlerinin sınırlarını gördüklerini kaydeden Arif Keskin, şunları söyledi:

“ABD savaş başladığında İran rejimini değiştirmek istiyordu. Ancak, savaş sürdükçe bunun kolay olmadığını, olamayacağını bir anlamda gördü. Diğer taraftan İran ise savaşta gelinine noktada ekonomik açıdan olsun, alt yapı açısından olsun nereye kadar dayanabileceğini gördü bir anlamda. Sonuçta taraflar birbirlerinin sınırlarını da görerek içinden geçilen sürecin sürdürülebilirliğinin ne kadar zor olduğunu görmüş oldu.”

İran’da şu an da halkın masaya oturulması durumunda tavizi kabul etmeyecek bir noktada olduğuna işaret eden Arif Keskin, “İran şu anda masaya oturduğu anda halkta ve bölgedeki vekil güçleri açısından sorun yaşayacaktır. İki açıdan da memnuniyetsizlik yaşar. Bu nokta müzakere sürecini başladığı takdirde zorlaştırıyor. Bunun nedeni, İran tarafının şu anda psikolojik üstünlüğü elde etmiş olmasından kaynaklanıyor. İsrail’in Hizbullah’a saldırıları ateşkesin kalıcı olmasını da zor geçmesi beklenen müzakereleri de daha zora sokuyor. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın tehditleri de şu andaki süreci farklı noktalara taşıyabilir ” ifadelerini kullandı.

Gelinen aşamada İran’ın elinde kazanımların olduğunu da dikkat çeken Arif Keskin, “İran ile ABD masaya oturduğunda İran neden ABD’nin ileri sürdüğü şartları kabul etsin? İsrail ile ilişkileri neden belli bir noktaya getirip yumuşatsın? Uranyum zenginleştirme konusunda ya da füze teknolojisi konusunda şu anda neden geri atsın? Bu açıdan baktığımızda müzakerelerin olumlu geçmesi ve tarafların istediği gibi sonuç vermesi ABD’nin ileri süreceği şartlarda geri adım atmasıyla doğru orantılı görünüyor. İki taraf açısından da müzakereler başladığı takdirde zor bir süreç yaşanacak. Ayrıca ABD ve İran bir noktada buluşup anlaşsa bile İsrail’in evet demediği bir barışın hayata geçmesi beklenmediğinden müzakerelerin ne kadar zor geçeceğinin işareti” diye konuştu.