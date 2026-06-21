Kaynak: Haber Merkezi

İsrail merkezli Maariv gazetesi, Türkiye'nin son senelerde ulaştığı %80'lik yerlilik oranı ve sınır ötesindeki askeri ayak izine dair yeni bir analiz paylaştı.

'TÜRKİYE İSRAİL İÇİN İRAN'DAN BİLE ÇOK DAHA TEHLİKELİ'

Türkiye'nin askeri kapasitesinin büyüklüğünün altını çizden İsrail basını şunları söyledi,

"Türkiye muazzam bir askeri güce sahip. NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye, İsrail için İran’dan bile çok daha tehlikeli bir tehdit oluşturuyor."

32 üyeli ve yaklaşık 3,7 milyon askeri kapsayan NATO ittifakı içinde ABD'den sonra ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye'nin yaklaşık 480 bin aktif görev personeli bulunduğu ve bunun yanı sıra önemli sayıda yedek kuvvete sahip olduğu iddia edildi.

'HAYAL EDİLEMEYECEK KADAR GELİŞMİŞ ETKİLEYİCİ BAĞIMSIZ BİR SAVUNMA SANAYİSİ'

Haberde, Türkiye'nin ekonomik koşullarına rağmen askeri alanda ulaştığı teknolojik seviye ve savunma sanayisinin diplomatik bir araç olarak kullanımı hakkında şu verilere yer verildi:

"Başkan Trump’ın İsrail’e ilişkin endişe verici tutumunun ardından NATO üyesi Türkiye’nin İsrail’e saldırma iştahı nasıl durdurulabilir? Güvenlik açısından bakıldığında Türkiye modern bir ordu ve hayal edilemeyecek kadar gelişmiş, sofistike ve etkileyici bağımsız bir savunma sanayisi kurdu. Bu sanayii, bir büyüme motoru ve birinci dereceden bir diplomatik araç haline geldi. Türkiye, günümüzde silahlarının yaklaşık %80’ini kendi bünyesinde üreten gelişmiş bir savunma sanayi sistemi kurdu; buna yerli olarak geliştirilen çok katmanlı hava savunma sistemi de dahil."

'TÜRKLERİN ELİNDE 300 ADET GELİŞMİŞ TANK VE 900 ADET PATTON TANKI BULUNMAKTA'

Türk ordusunun envanterindeki zırhlı araç ve tank gücüne yönelik şaşırtıcı rakamlar aktaran Maariv gazetesi, toplam envanterin yaklaşık 2 bin 200 tanktan oluştuğunu belirtti:

"Türkiye’nin askeri gücüyle ilgili şaşırtıcı veriler: Türklerin elinde 300 adet Alman yapımı Leopard 2A4 model gelişmiş tank ve çeşitli serilerden 900 adet Patton tankı bulunmakta. Türklerin ayrıca ALTAY adlı yerli bir tankı da var."

'BAYRAKTAR TB2 34 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLEN POPÜLER ÜRÜNLER HALİNE GELDİ'

Türk insansız hava araçlarının operasyonel başarıları ve küresel ihracat ağı ile Türkiye'nin sınır ötesindeki askeri varlığı haberde şu satırlarla öne çıkarıldı:

"Karabağ, Libya ve Ukrayna’daki çatışmalarda ölümcül etkinliğini kanıtlayan Bayraktar TB2 gibi yerli üretim insansız hava araçları; Körfez ülkeleri, Afrika ve Kafkasya dahil olmak üzere 34 ülkeye ihraç edilen popüler ürünler haline geldi. Türkiye’nin Katar, Somali, Kuzey Kıbrıs, Libya ve Suriye’de askeri üsleri bulunmakta, Irak’ta da varlık göstermekte."

'MUHTEMEL BİR ÇATIŞMADA ANA TEHDİT DENİZ KUVVETLERİ'NDEN GELİR'

İsrail medyası, Türk ordusunun hava ve deniz unsurlarını karşılaştırarak, muhtemel bir askeri karşı karşıya geliş senaryosunda asıl ağırlık merkezinin deniz gücü olacağını iddia etti:

"Türkiye muazzam bir askeri güce sahip: Hava Kuvvetleri, çoğunluğu F-16 olan yaklaşık 200 uçak ve savaş helikopterlerine sahip; ancak İsrail ile bir çatışma durumunda ana tehdit 14 denizaltı, 1 helikopter gemisi ve fırkateynlerden oluşan Deniz Kuvvetleri’nden gelir. Türk ordusunun hava kuvvetleri büyük ölçüde F-16 savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinden oluşan yaklaşık 200 hava aracına sahip bulunuyor. PKK’lı teröristlerle mücadelede hem de Suriye ve Irak’ta kentsel ortamda ve zorlu dağlık savaş koşullarında topçu, zırhlı ve hava kuvvetleri ile geniş kapsamlı görevler yürütmek üzere eğitildi."

'MAVİ VATAN DOKTRİNİ TÜRK DEVİNİN DENİZ KONTROLÜ ARZUSUNU YANSITIYOR'

Türkiye'nin deniz stratejisi olan Mavi Vatan doktrininin Doğu Akdeniz'deki enerji rekabetine dair ise İsrail basını şunları paylaştı:

"Mavi Vatan doktrini Doğu Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de tam deniz kontrolü arzusunu yansıtırken, askeri olarak İsrail ile ittifak halinde olan Yunanistan ve (Güney) Kıbrıs'ın deniz sınırlarını, kendi mülkiyetinde olmayan potansiyel petrol sahalarında güç kazanmaya çalışan Türk devine karşı zorlamakta."