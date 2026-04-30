Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail müdahalesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Dışişleri Bakanı, filoda alıkonulan aktivistlerin Yunanistan’da karaya çıkarılacağını duyurdu.

Uluslararası sularda gerçekleştiği belirtilen müdahalede, İsrail donanmasının filoyu çevrelediği, bazı teknelere çıkarak kontrol sağladığı ve bir kısmına el koyduğu ifade edildi. 58 tekneden oluşan filoda 39 ülkeden 345 kişinin yer aldığı, bazı gemilerle ise iletişimin kesildiği aktarıldı.

İsrail Ordu Radyosu, operasyonda çok sayıda tekneye müdahale edildiğini doğrularken, filoda bulunan 31 Türk vatandaşının durumu da yakından izleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, müdahaleye sert tepki göstererek olayın “uluslararası sularda gerçekleştirilen bir korsanlık eylemi” olduğunu belirtti. Açıklamada, insani yardım girişiminin hedef alındığı vurgulanarak uluslararası topluma ortak tavır çağrısı yapıldı.

Filoda yer alan aktivistler ise müdahale sırasında tehlikeli manevralar yapıldığını ve yoğun drone faaliyetleriyle karşılaştıklarını ifade etti. İsrail tarafı ise Gazze ablukasının sürdürüleceğini belirterek operasyona ilişkin detaylı bilgi paylaşmadı.