İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde yerinden edilen sivillere yönelik “geri dönmeyin” uyarısını bir kez daha yineledi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, geçici ateşkes sürecine rağmen İsrail ordusunun bölgedeki askeri varlığını sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, yerinden edilen sivillerin işgal altında bulunan 50’den fazla beldeye, ayrıca bu bölgelerin dışındaki bazı köylerin güneyine ve çevresine hareket etmemeleri istendi.

İsrail ordusunun ayrıca Sur kenti ile Manusriyye beldesine havadan bildiriler attığı belirtildi.

İsrail, 2 Mart’ta başlattığı saldırılar kapsamında Lübnan’ın güneyinde çok sayıda yerleşim yerini işgal etmiş ve bölge halkını zorla yerinden etmişti.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından bazı ailelerin evlerine dönmeye başladığı, ancak İsrail’in son uyarılarıyla birlikte bölgede belirsizliğin sürdüğü ifade ediliyor.