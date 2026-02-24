Lübnan’ın resmi ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail askerleri güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı sınır hattında iki evi hedef aldı.

Bint Cubeyl bölgesindeki Hula kasabasında bir eve gece yarısından sonra patlayıcı yerleştirildi ve yapı infilak ettirildi. Sınır hattındaki Ayta eş-Şab kasabasının Harza Mahallesi’nde bulunan bir evin de aynı yöntemle yıkıldığı bildirildi.

ATEŞKESE RAĞMEN İHLALLER SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te varılan ateşkese rağmen, Tel Aviv yönetiminin sınır hattındaki askeri operasyonlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023 sonrasında ele geçirdiği beş tepeyi hâlâ kontrol altında tuttuğu ve bazı bölgelerde askeri varlığını devam ettirdiği ifade ediliyor.

CAN KAYBI ARTIYOR

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 27 Kasım 2024 ile 20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail’in düzenlediği saldırılarda 331 kişi hayatını kaybetti, 945 kişi yaralandı.

Ekim 2023’te başlayan ve Eylül 2024’te geniş çaplı savaşa dönüşen çatışmalarda ise 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı. Sınır hattındaki gerilim, ateşkese rağmen devam ediyor.