İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye saldırmaya devam ediyor. Sabah erken saatlerden itibaren Gazze ve Han Yunus’a düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 31 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada saldırıların ateşkesin ihlal edildiği gerekçesi ile düzenlediklerini iddia etti.

Ordu, doğu Rafah'taki yeraltı altyapısından sekiz kişinin savaşçı olarak görüldüğünü iddia etti ve daha sonra Gazze Şeridi genelinde hava saldırıları düzenlediğini söyledi.

Açıklamada, saldırılarda komutan olarak tanımladıkları dört kişinin yanı sıra savaşçı olarak tanımladıkları diğer kişilerin de öldürüldüğü belirtildi. Bu iddialar bağımsız olarak doğrulanamadı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze'nin merkezinde bir silah deposu, bir silah üretim tesisi ve iki fırlatma rampasını vurduğunu açıkladı. Ancak bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı.

Gazze’den kaynakların verdiği bilgiye göre İsrail Han Yunus kentinde yer alan Esda bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırı insansız hava aracı ile hedef aldı. Saldırıda aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Gazze’nin batısındaki Rimal Mahallesi’nde bir apartman dairesini hedef alan İsrail savaş uçaklarının saldırısında ise üçü çocuk, ikisi kadın 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Öte yandan İsrail’in Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde polis merkezini hedef aldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları Refah Sınır Kapısı’nın Mayıs 2024’ten sonra yeniden açılmasından bir gün önce gerçekleştirmesi dikkat çekti. İsrail güçleri, Hamas ile ateşkesin sağlanması sonrası defalarca Gazze ve Batı Şeria’ya saldırı düzenlemişti. Saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.