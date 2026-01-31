Manchester City forması giyen Nathan Ake’ye Milan’dan sonra Süper Lig devi Beşiktaş da talip oldu.
Süper Lig devi Nathan Ake’yi dünya devinin elinden çalıyor
Süper Lig devi, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı stoper Nathan Ake için Milan’la yarışıyor.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş Nathan Ake Transferi
Beşiktaş, 30 yaşındaki Hollandalı stoper için temaslara başladı. İngiliz basınının aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş ve Milan Nathan Ake ile ilgileniyor.
Milan, oyuncunun 7 milyon Euro’yu aşan maaşı nedeniyle transferde mesafeli dururken, Beşiktaş bu ücreti karşılayabilir.
Transfer döneminin bitimine günler kala, Beşiktaş savunmaya takviye yapmak istiyor.
Serdal Adalı’nın transferle bizzat ilgilendiği ve Nathan Ake’yi Türkiye’ye getirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.
Devre arasında Paulista’yı kaybeden Beşiktaş’ta, Necip Uysal da kadro dışı kalmıştı.
Siyah-beyazlı ekibin elinde şu an stoper olarak, Emirhan – Felix – Djalo – Yasin dörtlüsü bulunuyor.
Felix Uduokhai, Beşiktaş'tan Ayrılıyor mu?
Öte yandan, tecrübeli stoper Felix Uduokhai’nin takımdan ayrılması bekleniyor.
Nathen Ake Kimdir? Kariyeri
Bournemouth formasıyla parlayan Ake, 2020 yılında 56 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olmuştu.
Manchester City forması giyen Hollandalı stoper, bu sezon takımında 21 maça çıktı.
Milli takımıyla da 57 maça çıkan Nathan Ake, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.