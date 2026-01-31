Yeniçağ Gazetesi
31 Ocak 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor Süper Lig devi Nathan Ake’yi dünya devinin elinden çalıyor

Süper Lig devi Nathan Ake’yi dünya devinin elinden çalıyor

Süper Lig devi, Manchester City forması giyen 30 yaşındaki Hollandalı stoper Nathan Ake için Milan’la yarışıyor.

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Süper Lig devi Nathan Ake'yi dünya devinin elinden çalıyor

Manchester City forması giyen Nathan Ake’ye Milan’dan sonra Süper Lig devi Beşiktaş da talip oldu.

Beşiktaş Nathan Ake Transferi

Beşiktaş Nathan Ake Transferi

Beşiktaş, 30 yaşındaki Hollandalı stoper için temaslara başladı. İngiliz basınının aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş ve Milan Nathan Ake ile ilgileniyor.

Süper Lig devi Nathan Ake’yi dünya devinin elinden çalıyor - Resim: 3

Milan, oyuncunun 7 milyon Euro’yu aşan maaşı nedeniyle transferde mesafeli dururken, Beşiktaş bu ücreti karşılayabilir.

Transfer döneminin bitimine günler kala, Beşiktaş savunmaya takviye yapmak istiyor.

Transfer döneminin bitimine günler kala, Beşiktaş savunmaya takviye yapmak istiyor.

Süper Lig devi Nathan Ake’yi dünya devinin elinden çalıyor - Resim: 5

Serdal Adalı’nın transferle bizzat ilgilendiği ve Nathan Ake’yi Türkiye’ye getirmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.

Devre arasında Paulista'yı kaybeden Beşiktaş'ta, Necip Uysal da kadro dışı kalmıştı.

Devre arasında Paulista’yı kaybeden Beşiktaş’ta, Necip Uysal da kadro dışı kalmıştı.

Siyah-beyazlı ekibin elinde şu an stoper olarak, Emirhan – Felix – Djalo – Yasin dörtlüsü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin elinde şu an stoper olarak, Emirhan – Felix – Djalo – Yasin dörtlüsü bulunuyor.

Felix Uduokhai, Beşiktaş'tan Ayrılıyor mu?

Felix Uduokhai, Beşiktaş'tan Ayrılıyor mu?

Öte yandan, tecrübeli stoper Felix Uduokhai’nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Nathen Ake Kimdir? Kariyeri

Nathen Ake Kimdir? Kariyeri

Bournemouth formasıyla parlayan Ake, 2020 yılında 56 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'e transfer olmuştu.

Manchester City forması giyen Hollandalı stoper, bu sezon takımında 21 maça çıktı.

Manchester City forması giyen Hollandalı stoper, bu sezon takımında 21 maça çıktı.

Milli takımıyla da 57 maça çıkan Nathan Ake, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Milli takımıyla da 57 maça çıkan Nathan Ake, bu karşılaşmalarda 5 gol kaydetti.

Kaynak: Spor Servisi
