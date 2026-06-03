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Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün süreyle uzatılmasına karar verilen ateşkese rağmen sınır ötesi askeri hareketlilik sürüyor. İsrail ordusu, ateşkes rejimine rağmen Lübnan topraklarındaki farklı noktalara hava operasyonları düzenlemeyi sürdürüyor.

BAŞKENT YAKINLARINDA VE OTOYOLLARDA İHA SALDIRILARI

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), başkent Beyrut yakınlarında konumlanan, Cebel Lübnan iline bağlı Halde bölgesindeki sahil yolunda ilerleyen bir aracı hedef aldı. Söz konusu saldırıda yaşanan can kaybına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Aynı gün içinde Lübnan genelinde iki farklı araç saldırısı daha rapor edildi:

-Deyr Zehrani-Habbuş Otoyolu: Ülkenin güneyindeki Nebatiye kent merkezinin kuzeybatısında bulunan otoyolda, Lübnan ordusuna ait bir araç İsrail İHA'sı tarafından güdümlü füzeyle vuruldu. Saldırıda yaralananların olduğu bildirilirken, yaralı sayısı ve sağlık durumlarına dair detay paylaşılmadı.

-Sayda Kenti: Sabah saatlerinde Sayda kentinde de bir araç İHA ile hedef alındı, ancak bu saldırıda yaralanan olmadığı ifade edildi.

Gün içinde İsrail ordusunun Lübnan'ın güney bölgelerine gerçekleştirdiği diğer saldırılarda ise toplam 7 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

SÜREÇTE 1 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrail ordusu, Lübnan genelinde 2 Mart tarihinde yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeyi askeri olarak işgal etmişti. Yaşanan bu çatışma sürecinde Lübnan hükümeti, ülke içinde yerinden edilen sivillerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı son verilere göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılar neticesinde Lübnan tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 468'e ulaştı.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER VE ATEŞKES SÜRECİ

Bölgedeki ateşkes sürecinin uzatılmasına yönelik diplomatik takvim ise şu şekilde ilerlemişti:

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da başlayan 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ardından, ABD arabuluculuğunda 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılan üçüncü tur müzakereler neticesinde, ateşkesin 17 Mayıs'tan itibaren 45 gün daha uzatılması ve haziran ayının başında dördüncü tur görüşmelerin gerçekleştirilmesi karara bağlanmıştı.

Bu diplomatik adımlara karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada orduya Lübnan'a yönelik askeri operasyonların artırılması yönünde talimat verdiğini belirtmişti. Güncel durumda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve bina yıkımları sürerken; Hizbullah da ateşkes ihlallerini gerekçe göstererek İsrail birliklerini hedef alan misilleme saldırılarına devam ediyor.