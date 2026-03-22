İsrail bir yandan İran’a saldırırken diğer yandan Lübnan’ı vurmaya devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, yaptığı son açıklamada Lübnan’daki son hedeflerinin bir köprü olduğunu duyurdu. Açıklamada ülkenin güneyindeki bir köprüye saldırı düzenleneceği duyuruldu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, saldırının gerekçesi olarak Hizbullah mensuplarının ve silahlarının, Lübnan’ın güneyine geçişinin engellenmesini Bakan Katz, Netanyahu ile birlikte orduya "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme” talimatı verdiklerini söyledi.

Katz, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü tekrar vuracaklarını belirtti.

İSRAİL ORDUSUNA LÜBNAN'IN TÜM SINIR KÖYLERİNİ YIKMA TALİMATI

Katz, havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını da kaydetti.

Bakan Katz, Gazze Şeridi’nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını söyledi.

İsrail yerleşimlerine tehdit oluşturduğunu öne süren Katz, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerinde bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtti.