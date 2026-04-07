İstanbul Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde silahlı saldırı düzenlendiği ve sonrasında çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralandı.

İsrail Konsolosluğu önünde düzenlenen silahlı saldırı sonrası çatışma çıktı. İlk belirlemelere göre 2 polis yaralandı. 3 saldırgan etkisiz hale getirildi.

BAKAN GÜRLEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Gül'ün birazdan açıklama yapması bekleniyor.

İŞTE SALDIRI ANINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

VALİ GÜL’DEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül, saldırı girişimi ile ilgili açıklama yaptı. Vali Gül, çıkan çatışmada yaralanan 2 polisin durumlarının iyi olduğunu belirterek, etkisiz hale getirilen 3 saldırganın kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vali Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Levent’te Yapı Kredi Plaza önünde görev alan polislerimize saldırı düzenlendi. 2 polisimiz hafif yaralandı. 1 terörist öldürüldü, 2 terörist yaralandı. Bu saldırı, polisimizin tedbirleri sayesinde hafif şekilde atlattılar.

Ölenlerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Provokasyon kokan bir hareket. Bu bölgede Yapı Kredi var, yanında diğer iş yerleri var, arka tarafta konsolosluk var. Konsoloslukta diplomatik görevli bulunmuyor. Yapı Kredi önünde olan bu olayla ilgili çalışmalar devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştirenlerin hepsi etkisiz hale getirildi. Saldırganlar araçla gelmişler. Uzun namlulu silahları ve tabancaları vardı."

BAKAN ÇİFTÇİ SALDIRGANLARLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi saldırı ile ilgilim yaptığı açıklamada saldırganlarla ilgili bilgi verdi. Saldırganların İzmit’ten kiralık araçla geldiklerini belirten Çiftçi, saldırganlardan birinin örgüt bağlantılı, birinin ise uyuşturucu kaydı olduğunu söyledi.

Bakan Çiftçi’nin açıklaması şöyle:

"İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir.

Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."

