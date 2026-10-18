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Kaynak: AA

İsrail hükümeti, askeri harcamaları finanse etmek amacıyla bakanlık bütçelerinde yeniden kısıntıya gitme kararı aldı. Bakanlar Kurulunda kabul edilen teklif kapsamında, Savunma Bakanlığı dışındaki kurumların bütçelerinden yaklaşık yüzde 5 oranında kesinti yapılacak. Aksi yöndeki uzman görüşlerine rağmen onaylanan bu revizyonla, "acil savunma alımları" başlığı altında Savunma Bakanlığına 2,6 milyar şekel (yaklaşık 840 milyon dolar) kaynak aktarılacak.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgilere göre, kararnamede yapılacak alımların içeriği ve güvenlik gerekçeleri hakkında detay verilmedi. Ancak onay sürecinin 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler sonrasına bırakılmasının güvenlik tedbirlerini aksatabileceği savunuldu.

Ek bütçe kararı, İsrail basını tarafından dikkat çekici bir zamanlamaya işaret ediyor. Hükümet, geçtiğimiz günlerde de 12 adet Apache saldırı helikopteri tedariki için 1 milyar şekellik (yaklaşık 322 milyon dolar) bir kaynağı İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik beş yıllık kalkınma fonundan keserek savunmaya devretmişti.

Öte yandan, Tel Aviv yönetiminin mart ayında onayladığı yüzde 3’lük genel kısıntının da etkisiyle İsrail’in 2026 yılı savunma bütçesi 45 milyar dolar eşiğini geride bırakmıştı. Son kararla birlikte savunma harcamalarındaki yükseliş ivmesi devam etmiş oldu.