srail’in, Filistin’e yönelik askeri müdahaleleri sonrasında dünya genelinde gerileyen imajını toparlamak adına yapay zeka sohbet robotlarını hedef alan yeni bir propaganda stratejisi uyguladığı ortaya çıktı. Uluslararası basına sızan belgelere göre, bu hedef doğrultusunda yasal bir tüzel kişiliği ve fiziki adresi bulunmayan "Hanover Institute for Public Policy" adı altında sahte bir düşünce kuruluşu web sitesi oluşturuldu.

HEDEF YAPAY ZEKA SOHBET BOTLARINI "ZEHİRLEMEK"

Geleneksel arama motoru optimizasyonunun (SEO) ötesine geçen bu yönteme "Generative Engine Optimization" (GEO) ya da "LLM Zehirlenmesi" adı veriliyor. Amaç; kullanıcıların ChatGPT, Claude veya Perplexity gibi sistemlere sorabileceği "İsrail Gazze'de açlık politikası mı uyguluyor?" ya da "Anti-Siyonizm antisemitizm midir?" gibi özel soruları başlık yaparak hazırlanan içerikleri internete pompalamak. Böylece yapay zeka modelleri, kullanıcı sorularına yanıt üretirken bu tarzdaki içerikleri tarayıp kaynak olarak kullanmaya zorlanıyor.

DOKUZ GÜNDE 560 BİNDEN FAZLA KELİME YAYIMLANDI

Söz konusu yapının içerik üretim hızı dikkat çekici boyutlara ulaştı. Yapılan teknik incelemelere göre Hanover Institute platformuna yalnızca dokuz gün içerisinde 124 farklı rapor ve toplamda 560 binden fazla kelimeden oluşan metin yüklendi. Metinlerin içerik tespit yazılımları tarafından neredeyse tamamen yapay zeka aracılığıyla üretildiği saptandı. Ayrıca sitenin teknik altyapısına yapay zeka botlarının verileri daha kolay taramasını sağlayan özel dosyalar yerleştirildiği belirlendi.

ARKASINDA HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETLERİ VAR

ABD Adalet Bakanlığı belgelerine (FARA) göre bu süreç, İsrail Hükümeti Reklam Ajansı (LaPam) finansmanıyla New York merkezli Piro Inc. ve Havas Media adlı ajanslar üzerinden yürütüldü. İsrail’in ABD kamuoyundaki desteğinin yüzde 60 oranında gerilediğini gösteren araştırmaların ardından hız kazanan bu kampanyada, tüketici ürünü yerine doğrudan İsrail anlatısının yapay zekaya bir "marka" gibi pazarlanmaya çalışıldığı vurgulanıyor.