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Kaynak: AA

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ve Beytüllahim kentlerine bağlı köylerde 182,81 dönümlük araziyi İsrail "devlet mülkleri" olarak ilan ettiği belirtildi.

Filistin Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada İsrail'in bölgedeki yasa dışı yerleşim alanlarına resmi statü kazandırarak genişletme adımları kapsamında Filistinlilerin topraklarına el koyduğu belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.