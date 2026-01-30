İsrail, 2024 yılının Kasım ayından beri Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi devam ettiriyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur'a bağlı Sadikayn bölgesinde bir araç, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) hedef alındı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL İHA'SI DÜŞTÜ

Öte yandan NNA'nın aktardığına göre ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine yer alan Rab Salasin beldesinde İsrail'e ait bir İHA, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

Başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde ise gün boyunca İsrail İHA'larının yoğun uçuşlar yaptığı ifade edildi.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti. İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.