Real Madrid Mourinho’ya doyamıyor: Unutulmaz 4-2’lik maçın rövanşı başlıyor. Gözler Arda Güler’de

Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu. Benfica ile Real Madrid, yaşanan tarihi maçın ardından bu kez eleme turunda kozlarını paylaşacak. Nefes geçen maçta son gülen Mourinho’nun ekibi Benfica olmuştu ancak bu sefer Arda Güler’li Real Madrid’in ağırlığını koyması bekleniyor.