Şampiyonlar Ligi’nde nefesler tutuldu. Benfica ile Real Madrid, yaşanan tarihi maçın ardından bu kez eleme turunda kozlarını paylaşacak. Nefes geçen maçta son gülen Mourinho’nun ekibi Benfica olmuştu ancak bu sefer Arda Güler’li Real Madrid’in ağırlığını koyması bekleniyor.
Real Madrid Mourinho’ya doyamıyor: Unutulmaz 4-2’lik maçın rövanşı başlıyor. Gözler Arda Güler’de
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura sonuçları belli oldu. Lig aşamasında unutulmaz bir maça imza atan Benfica ile Real Madrid tekrardan sahada kozlarını paylaşacak. Peki Benfica - Real Madrid play-off maçı ne zaman, hangi gün? İşte tüm detaylar…Furkan Çelik
TARİHİ EŞLEŞME! FUTBOLSEVERLERİN BU MAÇTA NEFESLERİ KESİLECEK
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın en büyük sürprizi gerçekleşti. Lig aşamasının final haftasında Lizbon'da karşılaşan ve kaleci Trubin'in 90+8'deki tarihi golüyle 4-2 sona eren maçın tarafları, play-off turunda bir kez daha kozlarını paylaşacak.
JOSE MOURINHO MU ARDA GÜLER Mİ?
Lig etabını 9. sırada tamamlayan Real Madrid, seribaşı avantajıyla girdiği kurada en zorlu rakiplerden biri olan Benfica (24. sıra) ile eşleşti. İspanyol devi, lig aşamasında kendisini saf dışı bırakan Portekiz ekibinden intikam alarak son 16 turuna adını yazdırmak istiyor.
BENFICA-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dev eşleşmenin iki ayağı da şubat ayı içerisinde futbolseverleri ekran başına kilitleyecek:
İlk Maç: 17 - 18 Şubat 2026 (Estádio da Luz, Lizbon)
İkinci Maç: 24 - 25 Şubat 2026 (Santiago Bernabéu, Madrid)
DİĞER KRİTİK MÜCADELELER
Bugün çekilen kurada diğer dikkat çeken eşleşmeler ise şu şekilde:
Galatasaray - Juventus
Club Brugge - Atletico Madrid
Dortmund - Atalanta