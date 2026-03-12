İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta yeni bir saldırı dalgası başlattı. Hizbullah’ın etkili olduğu Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırılarının ardından bölgede patlama sesleri duyulurken, birçok noktadan dumanların yükseldiği bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah’a ait altyapı unsurlarını hedef aldığı öne sürüldü. Saldırıların Beyrut’un farklı noktalarında aralıklarla sürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin ayrıca kentin El-Başura semtindeki bir noktayı da hava saldırısıyla hedef aldığı aktarıldı.

ÜNİVERSİTEYE İHA SALDIRISI

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın aktardığına göre, İsrail’e ait insansız hava aracı Beyrut’taki Dahiye bölgesinde bulunan Lübnan Üniversitesi Fen Fakültesi’ni hedef aldı.

Saldırıda fakültenin dekanı Dr. Hüseyin Bezzi ile öğretim görevlisi Prof. Dr. Murteza Sirur hayatını kaybetti. Haberde, iki akademisyenin saldırı sırasında fakültenin bahçe kısmında bulunduğu ve İHA saldırısı sonucu yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

Bölgede gerilim sürerken, Beyrut’un güneyinde patlama seslerinin aralıklarla duyulmaya devam ettiği bildirildi.