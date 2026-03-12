AB den Türkiye'ye şalgam müjdesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını sanal medya hesabından duyurdu.
Adana'nın dünyaca ünlü lezzeti şalgam suyu, Avrupa kapılarını resmen araladı. 2023 yılında yapılan başvuruyu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu duyurdu. Hisarcıklıoğlu, Adana’mıza ve ülkemize hayırlı olsun dedi.Mehmet Köpüklü
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Adana şalgamının Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 45’inci ürün olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Adana’ya ve ülkemize hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Adana Ticaret Odası Başkanımız Yücel Bayram’ı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum.
Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz.
AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor” ifadelerine yer verdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'da sosyal medya sitesi x den bir paylaşım yaptı. Bakan Yumaklı şu paylaşımı yaptı:
Şalgam suyu, zengin vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çeken bir içecek. Özellikle A vitamini, C vitamini, K vitamini, demir, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve beta-karoten gibi bileşenler barındırıyor.
Kan dolaşımını iyileştirerek kalp ve damar sağlığını koruma potansiyeli taşıyor. Düşük kalorili yapısıyla tok tutma etkisi gösteriyor ve kilo kontrolüne destek olabiliyor.
Bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Kansızlık sorunlarında demir ve folik asit içeriğiyle fayda sağlayabiliyor. Bazı araştırmalarda anti-inflamatuar etkileriyle kronik hastalık riskini azaltabileceği belirtiliyor.
C vitamini deposu olarak bağışıklığı güçlendiriyor, kış aylarında doğal antibiyotik görevi görebiliyor. Antioksidanlar sayesinde hücre hasarını engelliyor, erken yaşlanmayı geciktirebiliyor.
Türkiye'nin AB'de tescilli 45 coğrafi işaretli ürünü şu şekildedir (en son resmi açıklamalara göre alfabetik veya kronolojik sıraya yakın liste):Gaziantep baklavası
Aydın inciri
Malatya kayısısı
Aydın kestanesi
Milas zeytinyağı
Bayramiç beyazı
Taşköprü sarımsağı
Giresun tombul fındığı
Antakya künefesi
Suruç narı
Çağlayancerit cevizi
Gemlik zeytini
Edremit zeytinyağı
Milas yağlı zeytini
Ayaş domatesi
Maraş tarhanası
Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini
Ezine peyniri
Safranbolu safranı
Aydın memecik zeytinyağı
Araban sarımsağı
Osmaniye yer fıstığı
Bingöl balı
Bursa şeftalisi
Hüyük çileği
Bursa siyah inciri
Söke pamuğu
Manisa mesir macunu
Gaziantep menengiç kahvesi
Silifke yoğurdu
Aydın memecik zeytini
Erzincan tulum peyniri
Aydın çam fıstığı
Afyon pastırması
Afyon sucuğu
Gaziantep fıstık ezmesi
Mut zeytinyağı
Kırkağaç kavunu
Hatay kaytaz böreği
Gaziantep lahmacunu
İpsala pirinci
Bursa kestane şekeri
Yenice ıhlamur balı
Karabük safranı
Adana şalgamı