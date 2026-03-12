Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
Anasayfa Gündem Merkez Bankası faiz kararını açıkladı; Konut kredilerinde yarış kızıştı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı; Konut kredilerinde yarış kızıştı

Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tuttu. Konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların tekliflerini incelemeye başladı.

Aykut Metehan
Türkiye'de konut fiyatları ortalama 5 milyon liraya yaklaştı. Vatandaşların 5 milyon liralık ev için çekeceği krediyi YENİÇAĞ hesapladı.

5 milyon liralık bir ev için maksimum %80 oranında kredi kullandırılıyor. Ancak bu çok yüksek geri ödeme anlamına geliyor. Bu yüzden biz hesaplama yaparken yüzde 50 oranında daha gerçekçi bir kredi hesaplaması yaptık.

Evin fiyatı: 5 milyon lira
Kullanılan kredi: 2,5 milyon lira
Vade: 120 ay

Banka: Şekerbank
Kredi tutarı: 2.500.000 TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %3,58
Toplam geri ödeme: 10.927.174 TL
Aylık taksit tutarı: 90.833 TL

Banka: DenizBank
Kredi tutarı: 2.500.000 TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %3,31
Toplam geri ödeme: 10.165.153 TL
Aylık taksit tutarı: 84.446 TL

Banka: Ziraat Bankası
Kredi tutarı: 2.500.000 TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %3,19
Toplam geri ödeme: 9.828.827 TL
Aylık taksit tutarı: 81.653 TL

Banka: ING
Kredi tutarı: 2.500.000 TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %2,99
Toplam geri ödeme: 9.284.480 TL
Aylık taksit tutarı: 76.904 TL

Banka: TEB – Türk Ekonomi Bankası
Kredi tutarı: 2.500.000 TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %2,85
Toplam geri ödeme: 8.827.956 TL
Aylık taksit tutarı: 73.781 TL

Banka: Akbank
Kredi tutarı: 2.500.000 TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %2,79
Toplam geri ödeme: 8.739.070 TL
Aylık taksit tutarı: 72.415 TL

Banka: Garanti BBVA
Kredi tutarı: 2.500.000 TL
Vade: 120 ay
Faiz oranı: %2,69
Toplam geri ödeme: 8.909.908 TL
Aylık taksit tutarı: 67.015 TL

Kaynak: Haber Merkezi
