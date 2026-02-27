İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre saldırıda Filistinlilere ait bir polis kontrol noktası hedef alındı. Yaralananlar ile yaşamını yitirenlerin cenazeleri Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 618’e ulaştığı bildirildi.
İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında ise 72 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği, 172 bini aşkın kişinin yaralandığı belirtiliyor.