İsrail ordusunun, Lübnan’ın güneyinde yer alan Hristiyan köyü Debel’de güneş panellerini tahrip ettiği bildirildi.

İsrail askerlerinin ekskavatör kullanarak açık arazide bulunan güneş panellerini yıktığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olayın ardından İsrail ordusu yaptığı açıklamada, söz konusu tahribatın kasıtlı olduğunu kabul etti ve inceleme başlatıldığını duyurdu.

SİVİL ALTYAPI HEDEF ALINDI

Lübnan basını, Debel’de yalnızca güneş panellerinin değil; su altyapısı, yollar, evler ve zeytin ağaçlarının da saldırılardan etkilendiğini aktardı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen bölgedeki operasyonlarını sürdürdüğü ifade edildi.

DİNİ SEMBOLE SALDIRI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan, Lübnan’ın güneyindeki bir başka Hristiyan yerleşimi olan Deyr Seryan’da, Hazreti İsa’yı simgeleyen bir heykelin İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı olay da gündeme gelmişti.

İsrail ordusu, söz konusu görüntülerin gerçek olduğunu kabul ederek olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Yaşananlar Hristiyan dünyasında geniş yankı uyandırırken, Binyamin Netanyahu olay nedeniyle özür dilemişti. Heykeli tahrip eden askerlerin görevden uzaklaştırıldığı ve 30 gün askeri hapis cezası aldığı bildirilmişti.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyinde birçok bölgeyi hedef almıştı. Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle 1 milyon 162 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı.

Donald Trump ise 17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Buna rağmen bölgede gerilim ve saldırılar devam ediyor.