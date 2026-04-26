İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor. Son verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 587’ye yükseldi.

İsrail’in ateşkese rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde hastanelere 2 ölü ve 11 yaralının getirildiği ifade edildi.

ATEŞKES SONRASI DA KAYIPLAR ARTIYOR

Açıklamaya göre, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025’ten bu yana düzenlenen saldırılarda 811 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 278 kişi yaralandı. Ayrıca enkaz altından 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Toplam verilere bakıldığında, Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yaralı sayısının 172 bin 381’e ulaştığı bildirildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE CENAZE VAR

Yetkililer, bölgede yıkımın boyutunun büyük olduğunu ve enkaz altında hâlâ binlerce kişinin cansız bedeninin bulunduğunun tahmin edildiğini aktardı.