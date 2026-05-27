Isparta’da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Isparta yönüne seyreden O.K. yönetimindeki 07 P 0051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya uçtu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada sürücü O.K. ile araçta bulunan O.P.K. (4), A.H.K. (5) ve H.K. (31) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekiplerinin kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.