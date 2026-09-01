İspanyol EF-18M savaş uçakları, Amari Hava Üssü’ndeki konuşlandırmanın ardından Türk F-16 savaş uçaklarıyla ortak uçuş faaliyetinde bulundu. Gerçekleştirilen uçuşlarda iki ülkeye ait savaş uçakları aynı hava sahasında görev yaptı.

İspanyol ve Türk savaş uçaklarından ortak uçuş - Resim : 1

Ortak uçuş, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma ve askeri işbirliği kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

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İspanyol savaş uçaklarının bölgedeki faaliyetleri ve Türk F-16’larla gerçekleştirilen uçuşun kapsamına ilişkin ise ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.