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Kaynak: Haber Merkezi

İspanyol EF-18M savaş uçakları, Amari Hava Üssü’ndeki konuşlandırmanın ardından Türk F-16 savaş uçaklarıyla ortak uçuş faaliyetinde bulundu. Gerçekleştirilen uçuşlarda iki ülkeye ait savaş uçakları aynı hava sahasında görev yaptı.

Ortak uçuş, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma ve askeri işbirliği kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri olarak değerlendirildi.

İspanyol savaş uçaklarının bölgedeki faaliyetleri ve Türk F-16’larla gerçekleştirilen uçuşun kapsamına ilişkin ise ayrıntılı resmi açıklama yapılmadı.